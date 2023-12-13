Выставка французской фотохудожницы пройдёт в Караганде

Карагандинцы смогут увидеть Казахстан глазами молодой французской фотохудожницы Адель Желански. Открытие выставки «МЕН СЕНІ ЖАҚСЫ КӨРЕМІН» состоится 13 декабря в 18:00 в здании 4-го учебного корпуса Карагандинского университета им.
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