Депутат Лантратова предложила размещать на вейпах изображения о вреде курения

Первый замглавы комитета Государственной думы России по просвещению Яна Лантратова направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами.
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