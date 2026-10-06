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На «Монументале» растянули гигантскую футболку Месси перед его прощальным матчем за сборную

За несколько часов до стартового свистка на поле стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе появилась гигантская футболка нападающего Лионеля Месси, который в ночь на 7 октября проведет здесь последний матч за сборную Аргентины.

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