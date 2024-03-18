Путин лидирует на выборах с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов

Известия/Эдуард Корниенко Действующий глава государства Владимир Путин Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов, следует из данных ЦИК.
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