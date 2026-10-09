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Татар-информ

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В Татарстане подводят итоги работы молодежных электоральных проектов 2026 года

В Татарстане подводят итоги работы молодежных электоральных проектов 2026 года

Фото: пресс-служба ЦИК РТ В Молодежном центре «Волга» под Казанью сегодня начался итоговый форум участников молодежных электоральных проектов избирательной кампании 2026 года.

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