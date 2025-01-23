В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» будущие фельдшеры познакомились с работой ППСП

В Тюменской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» и представители общественного совета в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», которая традиционно организуется в преддверии Дня российского студенчества, рассказали гостям из медицинского колледжа о работе патрульно-постовой службы полиции.