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«Ни один из самолетов не передан ВСУ»: Британия пустит истребители Typhoon Tranche 1 на запчасти

«Ни один из самолетов не передан ВСУ»: Британия пустит истребители Typhoon Tranche 1 на запчасти

В британских медиа циркулировали слухи, что 30 истребителей Typhoon раннего производства (модификация Tranche 1) либо останутся на службе ВВС страны, либо будут поставлены ВСУ в рамках усиления украинской авиации западной техникой.

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