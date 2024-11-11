👨💻Во многих магазинах сейчас сезон скидок. А чтобы не тратить лишнее время и силы, многие выбирают онлайн-покупки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👨💻Во многих магазинах сейчас сезон скидок. А чтобы не тратить лишнее время и силы, многие выбирают онлайн-покупки.