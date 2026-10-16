15 октября из Иркутской области отправились первые команды призывников — более 100 человек. Всего за осенний период на военную службу отправятся более 2,2 тысячи молодых людей из Приангарья.
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