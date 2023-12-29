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Кто появится в новогоднем фильме вместо «вырезанного» Киркорова

Кто появится в новогоднем фильме вместо «вырезанного» Киркорова

Пока народный артист РФ Филипп Киркоров после «голой вечеринки» у Ивлеевой бегает по юристам, чтобы не потерять почетное звание и вернуться на сцену и телевидение, во всю идут съемки сцен, из которых «вырезали» поп-короля.

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