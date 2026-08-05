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Россиянам грозят штрафы до 3 тысяч рублей за обычные пакеты из магазина: в чем дело

Россиянам грозят штрафы до 3 тысяч рублей за обычные пакеты из магазина: в чем дело

Юристы сообщили об усилении контроля за использованием упаковочных материалов в магазинах. По их словам, попытки забрать бесплатные фасовочные пакеты «про запас» или вынести без оплаты фирменную сумку могут быть расценены как мелкое хищение и повлечь административную ответственность.

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