Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Breitbart, США. Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю

Breitbart, США. Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю

Секта смерти ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН "Мы про удары (по Севастополю) слышали, но нам сказать по этому поводу нечего" - реакция Пентагона на вчерашний обстрел пляжа в Учкуевке ракетами АТАКМС.

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Комментарии
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А
Александр
Теперь-то поняли, что нет братских народов? Есть государство, территория которого населена людьми разных национальностей. Россия - исключительная цивилизация. В Государстве Российском русский народ, жертвуя своими интересами, заботился о людях других национальностей, бережно относился в их культуре, верованиям. Создал им внутри своего государства полноценные государственные образования и предоставил право на самостоятельное существование. Правда, эта идея, устаревшая еще в XIX веке, была привнесена в Россию догматиками-большевиками из Европы, раздираемой бесконечными войнами местных царьков. И вот развал СССР показал всю несостоятельность разглагольствований о братстве народов. А передовой (как убеждал К.Маркс) пролетариат Западной Европы во время войны творил неописуемые зверства. РФ сегодня оказалась в окружении русофобских клоак. Да еще в страну беспрепятственно лезут орды басмачей, заявляющих, что уже они хозяева на земле русской. И это еще что! Армяне, не добравшись до Арарата, решили стать хозяевами Юга России. И это всё порождение бесхребетности власти, тлеющей в иллюзорных мечтаниях в угоды нуворишам-космополитам. Единство и благополучие народов в силе государства, его способности защищать как страну, так и каждого её гражданина. Тогда и понаехавшие будут стремиться в такую страну не с целью урвать, а ощущать себя членом этого общества, с гордостью защищать его.
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14 час.
Юрий Кувалдин
При каждой подлости со стороны Украины, НАТО, Америки только все и говорят-надо ответить! Надо, надо, надо.............................Ну и когда, кому и в какой форме будет ответ? Только говорильня одна. Мирное население конечно трогать не надо, там наших на 86%, а почему не перекрыть газ, разбомбить мосты, перерезать все железные дороги и подвоз вооружения, перекрыть по Чёрному морю доступ НАТО к Одессе и Николаеву и накернить наконец всю верхушку ВСУ! А-а-а-а-а, слышится ответ, там договоры о поставке, там газопровод какого-то олигарха или чья-то железная дорога и т.д. Коммерческая война, а люди гибнут!!! Так её хватит надолго. Правильно говорят ветераны ВОВ 1941-45гг.-если бы мы так воевали, никогда не взяли Берлин!
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4 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю&quot; Впору вспомнить и реализовать старую, добрую, СОВЕТСКУЮ формулировку -  ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ПРОСТЫХ АМЕРИКАНСКИХ РАБОЧИХ - и бздлынь!
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2 час.

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