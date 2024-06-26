Breitbart, США. Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю

А

Александр

Теперь-то поняли, что нет братских народов? Есть государство, территория которого населена людьми разных национальностей. Россия - исключительная цивилизация. В Государстве Российском русский народ, жертвуя своими интересами, заботился о людях других национальностей, бережно относился в их культуре, верованиям. Создал им внутри своего государства полноценные государственные образования и предоставил право на самостоятельное существование. Правда, эта идея, устаревшая еще в XIX веке, была привнесена в Россию догматиками-большевиками из Европы, раздираемой бесконечными войнами местных царьков. И вот развал СССР показал всю несостоятельность разглагольствований о братстве народов. А передовой (как убеждал К.Маркс) пролетариат Западной Европы во время войны творил неописуемые зверства. РФ сегодня оказалась в окружении русофобских клоак. Да еще в страну беспрепятственно лезут орды басмачей, заявляющих, что уже они хозяева на земле русской. И это еще что! Армяне, не добравшись до Арарата, решили стать хозяевами Юга России. И это всё порождение бесхребетности власти, тлеющей в иллюзорных мечтаниях в угоды нуворишам-космополитам. Единство и благополучие народов в силе государства, его способности защищать как страну, так и каждого её гражданина. Тогда и понаехавшие будут стремиться в такую страну не с целью урвать, а ощущать себя членом этого общества, с гордостью защищать его.