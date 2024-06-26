Секта смерти ЛЮСИНЭ АВЕТЯН "Мы про удары (по Севастополю) слышали, но нам сказать по этому поводу нечего" - реакция Пентагона на вчерашний обстрел пляжа в Учкуевке ракетами АТАКМС.
Breitbart, США. Россия должна отомстить. Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Теперь-то поняли, что нет братских народов? Есть государство, территория которого населена людьми разных национальностей. Россия - исключительная цивилизация. В Государстве Российском русский народ, жертвуя своими интересами, заботился о людях других национальностей, бережно относился в их культуре, верованиям. Создал им внутри своего государства полноценные государственные образования и предоставил право на самостоятельное существование. Правда, эта идея, устаревшая еще в XIX веке, была привнесена в Россию догматиками-большевиками из Европы, раздираемой бесконечными войнами местных царьков. И вот развал СССР показал всю несостоятельность разглагольствований о братстве народов. А передовой (как убеждал К.Маркс) пролетариат Западной Европы во время войны творил неописуемые зверства. РФ сегодня оказалась в окружении русофобских клоак. Да еще в страну беспрепятственно лезут орды басмачей, заявляющих, что уже они хозяева на земле русской. И это еще что! Армяне, не добравшись до Арарата, решили стать хозяевами Юга России. И это всё порождение бесхребетности власти, тлеющей в иллюзорных мечтаниях в угоды нуворишам-космополитам. Единство и благополучие народов в силе государства, его способности защищать как страну, так и каждого её гражданина. Тогда и понаехавшие будут стремиться в такую страну не с целью урвать, а ощущать себя членом этого общества, с гордостью защищать его.
Ответить
14 час.
Юрий Кувалдин
При каждой подлости со стороны Украины, НАТО, Америки только все и говорят-надо ответить! Надо, надо, надо.............................Ну и когда, кому и в какой форме будет ответ? Только говорильня одна. Мирное население конечно трогать не надо, там наших на 86%, а почему не перекрыть газ, разбомбить мосты, перерезать все железные дороги и подвоз вооружения, перекрыть по Чёрному морю доступ НАТО к Одессе и Николаеву и накернить наконец всю верхушку ВСУ! А-а-а-а-а, слышится ответ, там договоры о поставке, там газопровод какого-то олигарха или чья-то железная дорога и т.д. Коммерческая война, а люди гибнут!!! Так её хватит надолго. Правильно говорят ветераны ВОВ 1941-45гг.-если бы мы так воевали, никогда не взяли Берлин!
Ответить
4 час.
Gennady Sokolovsky
"Американцы высказались об ударе ВСУ по Севастополю" Впору вспомнить и реализовать старую, добрую, СОВЕТСКУЮ формулировку - ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ПРОСТЫХ АМЕРИКАНСКИХ РАБОЧИХ - и бздлынь!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии