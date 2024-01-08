Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском участке подвозивший боеприпасы автомобиль ВСУ

Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск "Запад" на Купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подвозил боеприпасы на позиции.
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