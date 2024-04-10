Профицит мощностей вредит здоровью морских ворот. Узкие места мешают грузам на их пути к российским портам: ТРЕТЬЯ часть СПЕЦПРОЕКТА Vgudok

Несмотря на общий рост отгрузок в России в последние месяцы наблюдается профицит портовых мощностей. Причин тому несколько: введение в строй новых портов, модернизация и расширение старых, изменение транспортных маршрутов (в последнее время).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии