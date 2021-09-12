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"Даже не стыдится!"

"Даже не стыдится!"

Скабеева обрушилась на малограмотную Ивлееву.Телеведущая Ольга Скабеева в шоу "60 минут" пристыдила блогера Настю Ивлееву за то, что та не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы.

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Влад Стар
Скобелева сама тупая не ивлеву надо винить а правительство что такое образование
Олег Самойлов
Да ты чО? Интересно, а КАК, например, министр образования должен действовать, если эта Ивлиева учиться НЕ хочет?
Ирина
Благодаря Иуде Горбачеву ,СССР захватили преступники , тупые ,никчемные паразиты с плебейской неадекватно завышенной самооценкой ,тупое ,злобное быдло и хамы ,враги своей страны и народа .
ГусЕна
Скабееву зависть обуяла:)))
Олег Самойлов
Это ты с чего взяла?
Владимир Петросов
Чего ей стыдиться? Она продукт системы, которую создали мерзавцы Горбачёв и Ельцин. Вот мы сейчас и пожинаем те плоды.
Олег Самойлов
А что, при социализме молодежь была более грамотной? Я, например, неоднократно сталкивался с моментами, когда вьюнош в возрасте 18-19 годов, окончив школу среднюю весьма успешно,странным образом НЕ МОГЛИ перечислить союзные республики! И назвать самого любимого и самого дорогого гениального секретаря всея ЦеКа КаПээСэС! Однако, некто Брежнев в 1976-79 годах даже не предполагал, что некий Горбачев и какой-то там Ельцин будут страной руководить! Посему, нехер пиздоболить про систему!
Вера Ожогина
У Скабеевой достойное образование! Правильно, что критикует этих блогеров, которые только разлагают своим тупоумием молодежь. А завидовать неучам- это не про таких, как Скабеева.
Polyakov Valery
скабеева тупа как пробка
Семенков Александр
Правильно Ольга её пристыдила. Такие как Настя, - это результат нашей молодёжной политики и монетизации всего, что нас окружает. Противно. Если у молодёжи такие кумиры, то получается, что сама эта молодёжь ещё хуже!!! Да, скоро от России ничего не останется. Ведь верно гласит восточная мудрость, - хочешь завоевать страну, воспитай детей её народа.
Олег Самойлов
Пишешь вроде как все правильно, но кое-где и чуток ошибаешься! При СССР молодежь была НИЧУТЬ НЕ лучше и НИЧУТЬ НЕ хуже! И встречались достаточно часто молодые люди с абсолютно пустой головой
Александр Головинов
Согласен со Скабеевой, очень хорошо, что она разоблачает ложные кумиры молодёжи, потому что очень важно то, с кого берут пример и кому постарается подражать молодёжь.
Людмила Сорокина
они даже не знают таблицу умг
Людмила Сорокина
они даже не знают таблицу умножения-вообще,что говорить про остальное,конечно не все,те которые побеждают на олимпиадах не смотрят таких тупых блогеров такие как ивлева для тупых.

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