Проект «Пушкин глазами иностранцев» представят в Эрмитажном театре

В Эрмитажном театре представят музыкальный проект «Пушкин глазами иностранцев». Участие в вечере примет симфонический оркестр Музыкального театра имени Федора Шаляпина «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, сообщает пресс-служба театра.
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