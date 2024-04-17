Захарова: Россия не получала приглашение по дипканалам на юбилей в Нормандии

АндрейБорков

А на кой хер нам это приглашение? Куда и на какое мероприятие мы не получили приглашения? На юбилей операции "все просрано" и "отвод глаз от главного"? Вспомним историю, не ту, что сейчас преподносится америкосами и их подшакальниками, а ту самую, которая ни слова ни полслова не соврет! А история эта для США, Англосаксонии и Канадонии не очень хороша и вспоминать ее они не хотят. Началась высадка союзников в Нормандии с пролетов, заляпух и косяков. Потери сотен вояк, средств десантирования и техники в первые минуы и часы высадки был охеренный. Спасло союзничков только то, что их штурмана просчитались с местами высадки десанта, часть которого была высажена не ттам где планировали. Если бы высадили там, где это планировалось, то юбилей бы высадки в Нормандии отмечали бы на Арлингтонском кладбище! После этой самой высадки немчура слегка отступила, перегруппировалась и дала союзничкам просраться по полной программе. Мистер Черчиль(урожденный Мальборо) и мистер Рузвельт с привыванием и соплями вперемешку со слезами очень просили товарища Сталина ударить по немчуре, а то высадившимся в Нормандии союзничкам придет ЗВЕРЕК С ПУШИСТЫМ ХВОСТИКОМ - ПИСЕЦ! И эту годовщину, круглую дату и юбилей в честь пробежавшего мимо, стараниями Красной Армии, ПИСЕЦА нас могли бы пригласить отметить? ОХРЕНЕТЬ НЕ ВСТАТЬ! Отмечать надо действия Жукова, Малиновского, Конева и Рыбалко которые этого ПИСЕЦА от союзнчков отвели! А америкосам и их подшакальникам необходимо подробно перечитать архивные материалы, сесть на ровное место и молчать как рыба об лед!