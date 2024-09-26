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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Киш с запеченной тыквой

Очень яркий и невероятно сытный и вкусный овощной пирог. Количество порций: 10 Время приготовления: 90 Минут Для начинки: Тыква — 600 грамм Сыр рикотта — 250 грамм Яйцо — 4 штуки Перец болгарский красный — 0,5 штуки Сыр пармезан тертый — 100 грамм Помидоры черри — 6 штук Сливки 23% жирности — 100 миллилитров Масло […].

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