Китай подверг критике США за раздувание слухов о так называемой "китайской военной угрозе"

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжао Сяоган в четверг раскритиковал США за то, что они раздувают слухи о так называемой "китайской военной угрозе", и выразил твердое несогласие со словами и действиями американской стороны, которая придерживается своего менталитета "холодной войны" и создает напряженность.