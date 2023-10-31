1 ноября в Рязани отключат электричество на шести улицах

Ограничения связаны с капремонтом наружного освещения. Так, с 9:00 до 16:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Советская, дома с №1 по №33; улица Мервинская, дома с №73 по №99б, 119, 121, с №48 по №194; улица Бахмачеевская, дома 1, с №5 по №15б, 16, с №24 по №32; улица 1-й Бахмачеевский, дома с №5 по №21, с №2 по №24; улица Библиотечная, дом №28; улица Западная, дома №№9, 10, д.