США посоветовали Киеву «не скулить» — депутат Рады Кучеренко

В словах старшего советника по энергетической безопасности госдепа США Амоса Хохштейна о бесполезности борьбы с «Северным потоком — 2» заключен ясный сигнал для официального Киева, считает депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко.