Фото: © «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие руководители руководства РТ выразили соболезнования в связи со смертью заслуженного работника культуры ТАССР, экс-председателя Общественной палаты РТ, бывшего заместителем премьер-министра РТ Ильгиза Хайруллина.
Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Ильгиза Хайруллина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
Ильгиз Калимуллович, мой любимый шеф телерадиокомпании "Татарстан", выдвинувший меня на высокий пост главреда телефильма. Мы познакомились с ним на строительстве Камаза в его бытность завотделом ОК КПСС, потом, после назначения в Комитет по телевидению и радиовещанию он стал моим поводырем к новой должности, учил, что как и зачем делать. При этом был демократичным, общительным, доступным. Не отвергал суждения и мнения подчиненных. Хорошую он прожил жизнь, мир его праху.
Ответить
1 д.
Evgenija Palette
Боишься, что жидов из Татарстана станут выгонять? Расчирикался-то...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии