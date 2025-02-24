Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Ильгиза Хайруллина

Леонтий Букштейн

Ильгиз Калимуллович, мой любимый шеф телерадиокомпании "Татарстан", выдвинувший меня на высокий пост главреда телефильма. Мы познакомились с ним на строительстве Камаза в его бытность завотделом ОК КПСС, потом, после назначения в Комитет по телевидению и радиовещанию он стал моим поводырем к новой должности, учил, что как и зачем делать. При этом был демократичным, общительным, доступным. Не отвергал суждения и мнения подчиненных. Хорошую он прожил жизнь, мир его праху.