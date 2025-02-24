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Татар-информ

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Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Ильгиза Хайруллина

Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Ильгиза Хайруллина

Фото: © «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие руководители руководства РТ выразили соболезнования в связи со смертью заслуженного работника культуры ТАССР, экс-председателя Общественной палаты РТ, бывшего заместителем премьер-министра РТ Ильгиза Хайруллина.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Ильгиз Калимуллович, мой любимый шеф телерадиокомпании &quot;Татарстан&quot;, выдвинувший меня на высокий пост главреда телефильма. Мы познакомились с ним на строительстве Камаза в его бытность завотделом ОК КПСС, потом, после назначения в Комитет по телевидению и радиовещанию он стал моим поводырем к новой должности, учил, что как и зачем делать. При этом был демократичным, общительным, доступным. Не отвергал суждения и мнения подчиненных. Хорошую он прожил жизнь, мир его праху.
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1 д.
Evgenija Palette
Боишься, что жидов из Татарстана станут выгонять? Расчирикался-то...
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18 час.
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