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Новости Тамбова

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Тамбовская "Академия футбола» сыграла заключительные летние матчи в ЮФЛ "Центр"

Тамбовская "Академия футбола» сыграла заключительные летние матчи в ЮФЛ "Центр"

На домашнем поле СТЦ "Тамбов" состоялись заключительные летние матчи в рамках 24-го тура Юношеской футбольной лиги зоны "Центр".

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