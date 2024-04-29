МВД утвердило требования к фото для заявлений на гражданство РФ

МВД утвердило требования к фотографиям для подачи заявлений на российское гражданство РФ. Согласно документу, для подачи заявления на гражданство, «в случае, если религиозные убеждения лица, в отношении которого подается заявление, не позволяют показываться перед посторонними без головных уборов, предоставляются фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица».