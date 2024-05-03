Балаж Орбан: США хотят использовать Центральную Европу как острие копья против РФ

Элита США хочет использовать Центральную Европу как наконечник копья против России. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.
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