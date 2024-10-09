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«Крестный отец» искусственного интеллекта удостоен Нобелевской премии по физике

«Крестный отец» искусственного интеллекта удостоен Нобелевской премии по физике

СТОКГОЛЬМ (ИА Реалист). Двое ученых — пионеры машинного обучения, заложившие основы современного искусственного интеллекта, получили Нобелевскую премию по физике за «фундаментальные открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».

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