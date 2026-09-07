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Царьград

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Казахстан и Корея запустят проект по тушёной говядине за $1,3 млн

Казахстан и Корея запустят проект по тушёной говядине за $1,3 млн

Казахстан и Республика Корея намерены совместно реализовать проект по выпуску тушёной говядины. Как уточнили в Министерстве торговли Казахстана, инвестиции в создание производственного цеха составят 1,3 миллиона долларов.

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