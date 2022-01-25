В ГИБДД напомнили, когда собственники машин должны иметь диагностическую карту

Владельцы автомобилей, которые используют машины в личных целях, несмотря на то, что технический осмотр отменен, должны оформлять диагностическую карту в случае внесения изменений в конструкцию машины и при купле-продаже транспортного средства.
Владельцы автомобилей, которые используют машины в личных целях, несмотря на то, что технический осмотр отменен, должны оформлять диагностическую карту в случае внесения изменений в конструкцию машины и при купле-продаже транспортного средства.
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