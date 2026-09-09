Более 50 медведей были убиты на Алтае после нападения хищника на туристку

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Власти Республики Алтай усилили меры безопасности после гибели туристки: в рамках кампании по отстрелу опасных животных ликвидировано 55 особей, всего выдано 157 лицензий.
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Свежие комментарии
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Лина,если природная кормовая база истощена ( или её не хватает),кормом становятся люди . Тем более медведей стало очень много,вот на них охоту и разрешили .
.... и все медведи на Алтае людоеды?