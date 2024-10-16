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Спасенному в Охотском море Михаилу Пичугину грозит уголовное дело

Спасенному в Охотском море Михаилу Пичугину грозит уголовное дело

Путешественник Михаил Пичугин, спасенный накануне в Охотском море, провёл более двух месяцев в открытом море на надувной лодке.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Человек столько пережил, еле выжил, а его еще собираются судить? Решение проплыть по задуманному маршруту,  решал не он один. Может, еще и погибшего брата осудят? То, что мальчика с собой взяли, я бы не пустила сына!! И набила бы всем им морды!!
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8 час.
ХА
Харченко Александр
Автор выдумщик, с приветом
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6 час.
Семен Демин
По его вине, возможно, погибли два человека.
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2 час.

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