Спасенному в Охотском море Михаилу Пичугину грозит уголовное дело

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лина любимцева

Человек столько пережил, еле выжил, а его еще собираются судить? Решение проплыть по задуманному маршруту, решал не он один. Может, еще и погибшего брата осудят? То, что мальчика с собой взяли, я бы не пустила сына!! И набила бы всем им морды!!