10 способов, как использовать подсолнечное масло за пределами кухни. Вытащить занозу и убрать прилипшую жвачку

Если вы используете подсолнечное масло только в кулинарии, то вы многое теряете. Этот продукт может заменить многие другие средства и решить некоторые бытовые проблемы! Не верите? Тогда листайте скорее вниз, чтобы узнать топ-10 лучших лайфхаков для дома с маслом.
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