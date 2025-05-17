10 способов, как использовать подсолнечное масло за пределами кухни. Вытащить занозу и убрать прилипшую жвачку

Если вы используете подсолнечное масло только в кулинарии, то вы многое теряете. Этот продукт может заменить многие другие средства и решить некоторые бытовые проблемы! Не верите? Тогда листайте скорее вниз, чтобы узнать топ-10 лучших лайфхаков для дома с маслом.