Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приобрели дом в Европе. Об этом сообщает издание Daily Mail. Герцог и герцогиня Сассекские купили недвижимость в Португалии после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор.
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