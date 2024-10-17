Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приобрели дом в Европе. Об этом сообщает издание Daily Mail. Герцог и герцогиня Сассекские купили недвижимость в Португалии после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор.