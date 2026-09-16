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FiNE NEWS

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Anthropic выявила применение Claude в военных и разведывательных проектах Китая

Anthropic сообщила о выявлении сотен связанных с Китаем аккаунтов, которые предположительно использовали модель Claude как минимум в пяти сомнительных программах.

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