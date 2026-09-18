Еще 3 новых аппарата для диагностики заработали в больницах Подмосковья

Три единицы тяжелого медицинского оборудования начали работать в больницах Подмосковья. Цифровые рентген-аппараты установили в Клинской больнице и Мытищинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а маммограф — в Солнечногорской больнице.