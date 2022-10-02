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Брюс Уиллис опроверг продажу прав на свой образ российской компании Deepсake

Брюс Уиллис опроверг продажу прав на свой образ российской компании Deepсake

Представитель Брюса Уиллиса опроверг недавние новости о том, что актер продал права на свой образ российской компании Deepcake, которая специализируется на дипфейках — фото- и видеоизображениях, синтезированных с помощью искусственного интеллекта.

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