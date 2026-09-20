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Чемпионат Португалии. «Порту» против «Бенфики»

«Порту» сыграет дома с «Бенфикой» в 7-м туре чемпионата Португалии. После 6 матчей «драконы» с 18 очками лидируют в таблице, опережая лиссабонских «орлов» на 2 очка.

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