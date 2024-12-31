Официальная информация

В связи с появлением в ряде телеграм-каналов публикаций, необъективно отражающих состояние иностранной преступности в Российской Федерации, информируем, что официальная статистика по данной тематике по итогам 2024 года будет опубликована в январе 2025 года на сайте МВД России и иных ведомственных информационных ресурсах.
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