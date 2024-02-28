Гитхорн: удивительная голландская деревня, в которой нет дорог

Сегодня предлагаем вам отправиться в маленькую голландскую деревеньку Гитхорн. По-другому ее еще часто называют Голландской Венецией, так как расположилась она на водных каналах общей протяженностью около 7,5 км.
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