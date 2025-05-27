Приднестровские сады под ударом заморозков: урожай вишни и персиков почти уничтожен

На севере региона не будет абрикосов, серьезно пострадали вишня, яблоки, груши и персики. По данным де-факто властей, ущерб многолетним насаждениям оказался значительным, тогда как потери по озимым культурам пока оцениваются как некритичные, сообщает IPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии