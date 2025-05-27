Приднестровские сады под ударом заморозков: урожай вишни и персиков почти уничтожен

На севере региона не будет абрикосов, серьезно пострадали вишня, яблоки, груши и персики. По данным де-факто властей, ущерб многолетним насаждениям оказался значительным, тогда как потери по озимым культурам пока оцениваются как некритичные, сообщает IPN.