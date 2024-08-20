Заместитель руководителя Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины в городе Судже Курской области прикрывались как щитом гражданскими, в том числе детьми, также есть факты расстрела жителей в разных населенных пунктах.