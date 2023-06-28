Военное обозрение

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Названы имена некоторых лётчиков, погибших во время военного мятежа 24 июня

Названы имена некоторых лётчиков, погибших во время военного мятежа 24 июня

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух лётчиков, погибших в минувшую субботу в ходе вооружённого мятежа, организованного куратором ЧВК «Вагнер».

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