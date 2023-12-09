Продавать в Индию стало невыгодно: Нью-Дели хочет еще больше увеличить поставки российской нефти

Российская нефть на мгновение стала «безопасной» и самой желанной во всем мире. Все дело в том, что глобальные котировки сырья упали до рекордного уровня в последнее время и поставки из РФ подешевели до значения ниже ценового потолка G7.
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