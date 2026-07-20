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Әлмәт табиблары симергән кешеләрнең ашказанын кечерәйтү операциясен үзләштергән

Әлмәт табиблары симергән кешеләрнең ашказанын кечерәйтү операциясен үзләштергән

Әлмәт районы күп профильле хастаханәсе табиблары бариатрик операцияне үзләштергән. Хирурглар ашказанының бер өлешен кисеп алалар һәм гастрошунтирование ясыйлар – пациентларга симергәндә ярдәм итә торган заманча операция, дип хәбәр итте социаль челтәрләрдә ТР сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев.

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