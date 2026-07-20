Әлмәт табиблары симергән кешеләрнең ашказанын кечерәйтү операциясен үзләштергән

Әлмәт районы күп профильле хастаханәсе табиблары бариатрик операцияне үзләштергән. Хирурглар ашказанының бер өлешен кисеп алалар һәм гастрошунтирование ясыйлар – пациентларга симергәндә ярдәм итә торган заманча операция, дип хәбәр итте социаль челтәрләрдә ТР сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев.
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