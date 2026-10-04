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МОСИНФОРМ

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Дом на 235 квартир строят по проекту «Московские кварталы» в Измайлове

Дом на 235 квартир строят по проекту «Московские кварталы» в Измайлове

В районе Измайлово Восточного административного округа столицы возводят жилой комплекс по проекту «Московские кварталы».

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