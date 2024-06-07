Страны-участники БРИКС будут активнее взаимодействовать с Крымом

На сессии «Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества» в рамках ПМЭФ постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов поставил вопрос о необходимости укрепления партнерских отношений стран БРИКС с Крымом и новыми регионами.
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