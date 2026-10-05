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Регионы России

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Дмитрий Сычёв считает, что сборная России могла выйти в плей-офф ЧМ-2026

Дмитрий Сычёв считает, что сборная России могла выйти в плей-офф ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв в интервью предположил, что национальная команда могла бы выступить на чемпионате мира-2026.

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