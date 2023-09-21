Газета Труд

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Почему наши зарплаты никак не догонят инфляцию

Почему наши зарплаты никак не догонят инфляцию

Трудовой кодекс уже 15 лет требует «обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы» ее индексацией в соответствии с «ростом потребительских цен на товары и услуги».

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Индексировать зарплату на уровне официальной инфляции - это  нормально везде, кроме России. У нас инфляцию &quot;рисуют&quot; по указанию из Кремля и никакого отношения к реальной инфляции &quot;нарисованные&quot; цифры не имеют. Поэтому такая индексация - издевательство государством над своими гражданами. А увеличение МРОТ даже на 18% только смягчает ситуацию, но никак не решает. К тому же, это увеличение бьет по малому бизнесу, который и так едва выживает ( речь о небольших производственных  компаниях с количеством работников от 2 до 6-8). Это приводит к уходу бизнеса в тень. Вот так государство, &quot;хочет сделать как лучше, а получается как всегда&quot;, мягко говоря, НЕ ОЧЕНЬ.
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