Почему наши зарплаты никак не догонят инфляцию

ЮВ

Юрий Во

Индексировать зарплату на уровне официальной инфляции - это нормально везде, кроме России. У нас инфляцию "рисуют" по указанию из Кремля и никакого отношения к реальной инфляции "нарисованные" цифры не имеют. Поэтому такая индексация - издевательство государством над своими гражданами. А увеличение МРОТ даже на 18% только смягчает ситуацию, но никак не решает. К тому же, это увеличение бьет по малому бизнесу, который и так едва выживает ( речь о небольших производственных компаниях с количеством работников от 2 до 6-8). Это приводит к уходу бизнеса в тень. Вот так государство, "хочет сделать как лучше, а получается как всегда", мягко говоря, НЕ ОЧЕНЬ.