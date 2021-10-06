День святой Феклы: главные традиции на 7 октября, как привлечь счастье и успех в этот праздник

Узнайте, какой 7 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня. В этот день 7 октября Православная церковь чтит память мученицы Феклы (Феклы), последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость.
Узнайте, какой 7 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня. В этот день 7 октября Православная церковь чтит память мученицы Феклы (Феклы), последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость.
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