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День святой Феклы: главные традиции на 7 октября, как привлечь счастье и успех в этот праздник

День святой Феклы: главные традиции на 7 октября, как привлечь счастье и успех в этот праздник

Узнайте, какой 7 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня. В этот день 7 октября Православная церковь чтит память мученицы Феклы (Феклы), последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость.

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