Политолог о юбилее воссоединения Крыма: «Расцвел в составе России»

Сегодня, 18 марта, россияне отмечают 10 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. О значении этого события рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов:За 10 лет в составе РФ Крым и Севастополь перешли на совершенно другой уровень развития.