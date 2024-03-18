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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о юбилее воссоединения Крыма: «Расцвел в составе России»

Политолог о юбилее воссоединения Крыма: «Расцвел в составе России»

Сегодня, 18 марта, россияне отмечают 10 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. О значении этого события рассказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов:За 10 лет в составе РФ Крым и Севастополь перешли на совершенно другой уровень развития.

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