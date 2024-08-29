Семьеведение. Что это за урок и чему там будут учить российских школьников

Зачем российским детям урок семьеведения За несколько дней до начала учебного года Минпросвещения опубликовало программу курса "Семьеведение", который хотят ввести для российских школьников с 5 по 9-е классы уже с 1 сентября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии